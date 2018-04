Vinte mil torcedores se unem para comprar clube inglês

Uma comunidade virtual de torcedores (MyFootballClub) criada para adquirir um clube inglês assumiu nesta terça-feira o controle do Ebbsfleet United, que disputa a quinta divisão do país. Os 20 mil membros pagaram 35 libras (cerca de R$ 125) cada um e conseguiram juntar 700 mil libras (cerca de R$ 2,5 milhões) com o objetivo de comprar e administrar um clube de futebol. Desta forma, cada um dos novos acionistas do Ebbsfleet United terá um voto para realizar contratações e tomar outras decisões importantes para o clube. "Estamos unidos na crença de que esta é uma grande oportunidade", afirmou o presidente do Ebbsfleet, Jason Botley. "O financiamento e o apoio extra ajudarão nosso clube a evoluir", disse. A negociação deve ser concluída nas próximas semanas, e nela a comunidade de torcedores vai adquirir 51% do clube, com a opção de comprá-lo totalmente no futuro. Apesar da negociação, a equipe não trocará de técnico, e o comandante atual do Ebbsfleet United, Liam Daish, foi "promovido" ao cargo de chefe dos treinadores. Daish afirmou que está "feliz" em ver que os torcedores podem opinar sobre os assuntos da equipe. "Escolher onze jogadores e a formação do time não é uma ciência exata e, às vezes, a sorte tem um papel importante nisso", afirmou. "Durante e depois das partidas, os torcedores do Ebbsfleet costumam dar sua opinião sobre os jogadores que deveriam ou não ser titulares. Agora eles terão seu voto", disse. Daish acredita que seu trabalho não mudará muito e afirmou que a escolha dos jogadores acontecerá de maneira "conjunta, como um clube". "Mas, assim como antes, o que acontecer nos treinamentos e no vestiário no dia da partida é de minha responsabilidade", enfatizava. "O dinheiro dos torcedores financia este clube e paga o meu salário e o dos jogadores. Este é um bom argumento no momento de opinar sobre quem eles querem ver", concluiu. O Ebbsfleet está na nona posição da quinta divisão inglesa, a seis pontos das eliminatórias que lhe permitiriam subir à 'football League', que é dividida em outras três divisões, do complicado sistema organizativo do futebol inglês. Projetos como o do MyFootballClub proliferam na Internet e já existe um site com o objetivo de reunir 100 mil amantes do cinema que, com 30 libras cada um, juntariam dinheiro suficiente para financiar um filme.