Viola: arma do Guarani contra São Paulo Além de ficar fortalecido após a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Guarani ganhará um reforço considerável para o jogo diante do São Paulo, domingo, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. É que o atacante Viola está pronto para voltar ao time depois de renovar contrato, se recuperar de uma lesão muscular e ganhar mais fôlego. Ele não participou da vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama, quinta-feira em São Januário. O técnico Joel Santana não quis adiantar a volta do atacante, que deve entrar no lugar do jovem Evandro Roncatto, de 17 anos, que não conseguiu até agora marcar nenhum gol no campeonato. "O Roncatto executou um papel tático importante neste último jogo, principalmente segurando dois zagueiros lá atrás. É um menino de qualidades, que está amadurecendo", sentenciou Santana. Nada, porém, do que contar com a experiência de Viola, que aos 35 anos se diz motivado em vestir a camisa do clube. "Estou feliz e pronto para dar minhas flechadas", diz o atacante, que tem comemorado seus últimos gols com gestos de um índio segurando uma flecha em homenagem ao mascote do Bugre. A entrada de Viola deve mesmo ser a única alteração no time, que ganhou mais força com a entrada de Patrick no meio campo ao lado dos volantes Careca e Sidney. O meia Alexandre está atuando mais avançado, "com liberdade" como gosta de dizer o técnico Joe l Santana. Os jogadores também depositam confiança em Alexandre, que passou a ser o capitão do time após o último jogo. Em campo, fez a parte dele ao marcar o gol da vitória no Rio de Janeiro. A vitória foi muito comemorada, porque há mais de um ano o Guarani não vencia um jogo fora do Estado de São Paulo. O último triunfo tinha acontecido diante do Pelotas, em fevereiro do ano passado, pela Copa do Brasil. O time, agora, soma quatro pontos em três jogos e espera crescer na tabela de classificação nas próximas rodadas. Além de Viola, outros dois jogadores estão à disposição da comissão técnica: o volante argentino Loscri, com visto renovado, e o meia Luiz Fernando, finalmente inscrito no BID (Boletim Informativo Diário). Ambos devem ficar no banco de reservas. Os jogadores realizaram treinos leves na tarde desta sexta-feira e participam de um técnico-tático neste sábado pela manhã no gramado do Brinco de Ouro, quando Joel Santana pode confirmar a escalação para enfrentar o São Paulo.