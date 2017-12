Viola e Bahia em clima de guerra As relações entre o atacante Viola e a direção do Bahia, que já eram péssimas desde que o time caiu para a terceira divisão do Brasileiro, pioraram muito nos últimos dias. O clube baiano tenta um acordo mas não consegue se livrar do jogador, que tem contrato até dia 31 de dezembro, com multa de R$ 600 mil. A confusão chegou a tal ponto que Viola e o presidente do Bahia, Petrônio Barradas, chegaram quase a brigar durante um programa de televisão de Salvador. O jogador alega estar com quatro meses de salários atrasados, enquanto o dirigente defende que ele "desonrou" a camisa do clube. Clima de guerra - Desde o rebaixamento do Bahia em setembro, Viola estava entregue ao departamento médico e resistia a um acordo para rescindir o contrato. Ocorre que, na semana passada, o atacante foi convidado e aceitou fazer um jogo beneficente nos Estados Unidos pela seleção brasileira de masters, tendo inclusive marcado um gol. Diante disso, a direção do clube resolveu suspender o contrato. O jogador não aceitou e reclamou publicamente do Bahia na imprensa. "Estou sem receber direitos de imagem há quatro meses e ainda tenho três meses de salários atrasados", acusou Viola, que chegou a dizer que estava sendo despejado do apartamento onde mora em Salvador por falta de pagamento. No programa No Campo do Quatro, da TV Aratu, filiada do SBT, que foi transmitido ao vivo na quarta-feira, Viola e Petrônio Barradas discutiram feio. O jogador revelou que pediu autorização do clube para viajar aos Estados Unidos e ainda disse que o Bahia caiu para a terceira divisão por falta de organização. "Os cinco milhões de torcedores do time querem que você vá embora", afirmou o dirigente. Depois da discussão na TV, o presidente do Bahia repetiu que Viola está fora do clube, enquanto o jogador prometeu entrar na Justiça para fazer valer seus direitos.