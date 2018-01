Viola é o novo centroavante do Bahia O Bahia apresentou nesta sexta-feira o veterano centroavante Viola, de 36 anos, como o mais novo reforço da equipe para a temporada 2005. A diretoria do time baiano havia sondado também os atacantes Tuta, Marcelo Ramos e Oséas, mas fechou com o ex-corintiano, que atuou no ano passado na equipe do Guarani, rebaixado para a Série B do Brasileiro. Como não poderia deixar de ser, o jogador prometeu muitos gols e muita luta para que o Bahia faça uma boa campanha na Copa do Brasil e volte à primeira divisão do Brasileirão. Ele formará a dupla de ataque do Bahia com outro veterano, Dill, que se consagrou no Goiás. Viola não estreará domingo no clássico regional Bahia x Vitória pelo Campeonato Baiano.