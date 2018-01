Viola e Paulo estão de bem, diz Joel A diretoria do Vasco interveio e considerou encerrada a briga entre Paulo Miranda e Viola, que discutiram durante o clássico de domingo, com o Fluminense, e foram expulsos de campo pelo juiz. Adotando a mesmo postura dos dirigentes, o técnico Joel Santana nem quis falar sobre o assunto. "O problema está encerrado e resolvido, rápido, como acontece sempre no Vasco." Os dois jogadores teriam se falado por telefone para acabar com a polêmica. Em relação à equipe, Joel espera contar com o retorno do atacante Euller, que estava contundido, na partida de quarta-feira, contra o Friburguense. Se não puder escalá-lo, o treinador vai utilizar Dedé, pois Viola cumpre suspensão. "O Dedé entrou bem, marcou um gol e poderia ter feito o outro", recordou. O zagueiro Torres só deve voltar ao time na sexta-feira, no jogo com o Deportivo Táchira.