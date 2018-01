Viola é recebido com festa e fogos O centroavante Viola retornou hoje ao Santos em grande estilo. Depois de quase dois anos distante da Vila Belmiro, Viola foi apresentado à torcida como o principal reforço do time do técnico Geninho para o Campeonato Brasileiro. O atacante inovou ao desembarcar de uma reluzente limusine branca. A torcida o recebeu com festa e muitos fogos de artifício. Na viagem entre São Paulo e Santos, Viola foi parado pela Polícia Rodoviária por excesso de velocidade. "Sabe o que é, seu guarda? Eu vou me apresentar no Santos e estou atrasado", argumentou o jogador. O policial o liberou sem aplicar a multa. Viola jogou no Santos durante um ano e dois meses, entre a temporada de 98 e 99. Fez 68 jogos e 52 gols. Sagrou-se artilheiro do brasileiro em 98. Falando muito e mostrando a habitual facilidade para ser marqueteiro, Viola confessou uma grande alegria por poder voltar a defender o Santos, e reconheceu que este é o momento para entrar para a história do clube. "Precisamos ser campeões". O jogador tem embarque previsto hoje à noite para Sorocaba, onde vai se juntar ao elenco e iniciar a fase de treinamentos, que se estenderá até sábado próximo. Nesse período, o Santos disputará dois amistosos. Amanhã contra o Ituano e sábado, com o São Caetano, no ABC. Viola não deve atuar nessas partidas. Sua reestréia com a camisa do Santos deverá acontecer no dia 2 de agosto, contra o Santa Cruz, na Vila Belmiro, no primeiro compromisso santista pelo Campeonato Brasileiro.