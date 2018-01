Viola e Válber tentam recuperar forma Recuperar a forma física de jogadores importantes para o elenco, como o atacante Viola e o volante Válber, recém contratados, é o principal desafio que o técnico Geninho está encontrando na fase de preparação para o Campeonato Brasileiro, em Sorocaba. Válber, que se integrou ao clube ontem, tem um contrato de apenas três meses, mas está 3,2 quilos acima do peso normal. Hoje, enquanto era submetido a uma bateria de exercícios físicos, garantia que estará em forma no início do campeonato. "Tiro essa sobra rapidinho." Geninho ainda não definiu qual será a função do atleta no time. "Vai depender das suas condições, mas é um jogador versátil, que pode jogar tanto na defesa quanto na alimentação do ataque." Viola também tem se limitado a fazer exercícios na tentativa de melhor a forma física. "Fiquei um tempo sem jogar e estou trabalhando o fortalecimento muscular." Ele não participou do jogo treino em que o Santos venceu a equipe do Ituano por 2 a 1, na quarta-feira, mas espera estar pronto para o jogo de estréia, no início de agosto. Galván, que também ficou fora do amistoso, é outro que está fazendo trabalhos de recuperação física. O auxiliar técnico Serginho acha que a equipe estará perto da melhor condição física nas primeiras rodadas do campeonato. "Estamos malhando duro." O técnico Geninho voltou a elogiar o esforço da equipe no jogo- treino com o Ituano. O jogador Júlio César, que mede apenas 1,62, foi muito festejado pelos colegas por causa do bom desempenho nessa partida - fez até um gol de cabeça. Com a contratação do volante Wagner, do Bahia, Geninho espera ainda por um zagueiro para completar os reforços visando o Brasileiro. Amanhã, o time viaja no fim da tarde para São Caetano do Sul, no ABC. Sábado, às 16 horas, enfrenta o São Caetano.