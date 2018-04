Viola entre os 10 maiores artilheiros O atacante Viola, aos 35 anos, acaba de entrar no seleto grupo dos matadores "top" da história do Campeonato Brasileiro. Com o gol de pênalti marcado no empate do Guarani com o Criciúma, por 1 a 1, quarta-feira, em Santa Catarina, ele atingiu a marca de 90 gols em 14 temporadas. Ele chega a esta façanha mesmo comandando o pior ataque e vestindo a camisa do lanterna da competição. O bugrino chegou aos 90 gols e igualou a marca de Reinaldo, ex-atacante do Atlético-MG, em décimo no ranking. Curiosamente, Viola, é autor de nove gols defendendo o pior ataque da temporada. Entre os 24 clubes participantes, o Guarani soma apenas 27 gols e ocupa a lanterna com 31 pontos. Mas ele já marcou gols também com as camisas de clubes como Corinthians, Santos, Palmeiras e Vasco da Gama. Viola chegou ao Guarani no início do ano como a principal estrela do time. Entretanto o jogador, aquém de sua forma física ideal, demorou para apresentar um bom futebol. A maré de azar de Viola começou justamente dias antes do dérbi contra a Ponte Preta. Ele acabou entrando em conflito com o técnico Zetti, que acabou deixando-o na reserva. Após este episódio, Viola foi afastado e passou a treinar em separado do restante do grupo. Mesmo com a chegada de Lori Sandri, o artilheiro continuou de fora. "Foi um momento difícil que passei jogando pelo Guarani. Mas sempre fui profissional e continuei trabalhando até ganhar nova oportunidade", explicou o jogador. Com a chegada do técnico Agnaldo Liz, o atacante voltou a ser prestigiado e retornou à equipe, onde vem apresentando um bom futebol. No Campeonato Brasileiro, Viola marcou 9 gols, sendo que cinco foram em cobranças de pênaltis e dois de cabeça. Com a entrada de Viola no seleto grupo, o Guarani demonstra que tem tradição com relação a atacantes. Além de Viola, os goleadores Evair e Careca, ambos revelados pelo clube de Campinas, engrossam a lista dos maiores artilheiros do país, que conta com: Roberto Dinamite (190), Zico (135), Túlio (127), Serginho (125), Dario (113), Romário (110), Edmundo (107), Evair (98), Careca (92), Viola e Reinaldo 90 gols. Mas na próxima partida, contra o Santos, clube onde Viola também fez história em 1998, o jogador não poderá atuar devido ao terceiro cartão amarelo que tomou em Criciúma. Além dele, o lateral-direito Dida e o zagueiro João Leonardo também cumprem suspensão automática. Seus substitutos serão definidos somente após o treino tático previsto para sexta-feira cedo. O Guarani é lanterna do Brasileirão há seis rodadas.