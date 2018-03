Viola fala em permanecer no Guarani Depois de ficar três semanas sem contato com a imprensa, o atacante Viola voltou a dar entrevistas para falar da renovação de seu contrato. O jogador garante que está disposto a ficar no Guarani e disputar o Campeonato Brasileiro, mas reclama que ainda não foi procurado pelos dirigentes. "Estou recebendo outras propostas de vários clubes. Já pediram até para eu assinar um pré-contrato. Não sei o que está acontecendo. A diretoria do Guarani não procura minha mulher (procuradora), fica marcando para um dia, depois para outro e nada acontece", reclama. Viola fez um contrato vantajoso de três meses com o clube. Neste período só marcou quatro gols, mas recuperou a forma física e técnica. Seu contrato vence no dia 22 de abril, pelo qual receberá no total a quantia de R$ 135 mil. Viola não revela, mas já teve, pelo menos, duas propostas. Uma do Sport Recife para disputar a Série B e outra do Goiás, da Série A do Brasileiro. O atacante conta com o apoio do técnico Joel Santana, que até já o escalou para a estréia no Brasileirão, contra o Coritiba, dia 22. A diretoria alega que o próprio Viola pediu para discutir a renovação somente após o término do vínculo. Reforços - Na tarde de quarta-feira chegaram mais três reforços: o atacante Sandro Hiroshi, o zagueiro uruguaio Sebastian e o meia Luiz Fernando, ex-América-SP. Na terça-feira se apresentaram o volante Careca, ex-Corinthians, o lateral-esquerdo Nil, do Friburguense, e o lateral direito Mansilla, também uruguaio. O primeiro reforço foi o volante Marcos Alexandre, do União Barbarense, apresentado na semana passada.