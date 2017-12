Viola faz gol de bicicleta em empate O clássico da Série B dos dois times que já conquistaram o título de campeão brasileiro da Série A acabou em empate. Em Salvador, pela 16.ª rodada, Bahia e Grêmio não saíram do 1 a 1, num placar justo e que teve como grande destaque o gol de bicicleta marcado por Viola para o time baiano. "Eu sempre tento esta jogada. Fiz um igual no Campeonato Baiano, mas foi dado impedimento. Temos que ressaltar o belo cruzamento do Dill", explicou Viola. Perto de 40 mil pessoas viram ao duelo dos campeões. Com o resultado, os dois times subiram uma posição na tabela. O Grêmio é o quinto com 16 pontos. Bahia é o 16.º, com 19 pontos, saindo da zona de rebaixamento. O jogo - O Bahia, apesar de jogar com três atacantes, tinha dificuldades em chegar ao gol do Grêmio. A torcida fez a festa na Fonte Nova aos 24 minutos, quando Viola recebeu cruzamento de Dill, ajeitou no peito e de bicicleta colocou o Bahia na frente. Um golaço. O Grêmio voltou para etapa final com Ânderson no lugar de Paulo Ramos. O Bahia perdeu o zagueiro Alysson expulso aos 11 minutos do segundo tempo. O time gaúcho conseguiu o tão sonhado empate aos 28 minutos. O garoto Ânderson fez belíssima jogada e tocou para Samuel bater no canto de Émerson. Aos 44 minutos, o Grêmio ainda desperdiçou duas grandes chances de virar o jogo. Os dois times encaram times pernambucanos na próxima rodada. O Bahia pega o Náutico no próximo domingo, em Recife (PE). No sábado, o Grêmio recebe o Santa Cruz, em Porto Alegre (RS).