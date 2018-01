Viola ficará seis meses no Santos O centroavante Viola está a um passo da Vila Belmiro. As negociações entre o atleta e a diretoria do Santos avançaram durante o final de semana. Na noite deste domingo, o presidente Marcelo Teixeira confirmou que a documentação do jogador deve ser encaminhada nesta segunda-feira para a Federação Paulista de Futebol inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro, na relação de jogadores do clube. Teixeira não quis comentar as bases financeiras do contrato de seis meses de duração, porém, afirmou que "com Viola está tudo certo. Ele tem passe livre e já rescindiu com o Vasco". O dirigente revelou que pretende apresentá-lo a torcida até terça-feira, após uma reunião definitiva nesta segunda-feira. Se concretizada a transferência, o jogador cumpre a promessa que fez em 1999, quando mudou-se para o Rio de Janeiro para defender o Vasco da Gama. Insatisfeito no elenco de São Januário, Viola já havia declarado a disposição de vestir outra vez a camisa 9 do Peixe. Ele jogou no Santos de março de 98 a junho de 99. Nesta temporada de 1 ano e 3 meses, foi responsável por 52 gols. O dirigente santista disse que vem insistindo na contratação de Viola, porque "ele tem o perfil de goleador que o time vai precisar na competição nacional e goza de prestígio junto à torcida". Marcelo Teixeira vem tentando trazer o atacante desde o início de sua gestão, há um ano e meio. Com a nova contratação, o técnico Geninho vê atendida uma de suas reivindicações. A outra é a de um reforço para a zaga, para ter a opção de mais um defensor experiente, além de Galvan. Sobre o nome de Cleber, do Cruzeiro, que tem sido alvo das investidas santistas, o presidente não descartou "mas, ainda é um caso em estudos".