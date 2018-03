Viola garante Guarani na terceira fase O Guarani sofreu, mas conseguiu vencer o América-MG, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A vitória classificou o time para a terceira fase da Copa do Brasil, quando enfrentará o vencedor do confronto entre Santo André e Atlético-MG. O gol solitário e decisivo foi marcado por Viola. O Guarani assumiu uma postura muito arriscada. Como tinha empatado em Belo Horizonte, por 1 a 1, jogava apenas pelo empate sem gols em casa. Assim, não se intimidou de atuar com o regulamento embaixo dos braços, assumindo uma posição defensiva, esperando alguma chance no contra-ataque. O América, muito desfalcado, tinha aparente domínio de jogo, mas pouca eficiência no ataque. O time mineiro também não pôde contar com o técnico Carlos Alberto Silva no banco de reservas, porque na terça-feira à noite ele foi suspenso por 30 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira. Das arquibancadas o técnico passou as instruções para seu auxiliar, Hélio Lanza. O jogo foi tão ruim tecnicamente que cada time criou apenas uma chance de gol. Os mineiros com um chute de Émerson aos 20 minutos que o goleiro Jean espalmou. Os campineiros com Viola, aos 43 minutos, que mandou a bola para fora. Tudo mudou no segundo tempo, quando o Guarani abriu o placar. Aos oito minutos, Marlon fez boa jogada pelo lado direito e deixou Viola livre para chutar com a perna direita. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Este foi o terceiro jogo seguido do veterano artilheiro, que aos 20 minutos sentiu uma contratura muscular na coxa e deixou o campo aplaudido pela torcida. Se o empate já servia, a vantagem deixou ainda mais tranqüilo o time campineiro. Mesmo porque o América precisou se aventurar ao ataque, deixando espaços para os contra-ataques do Guarani. A partir dos 30 minutos, sem cerimônia, o Guarani se fechou na defesa e garantiu sua classificação.