Viola marca e reabilita Bahia em Itu Completando a 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano amargou neste domingo à tarde sua terceira partida sem vitória na competição, desta vez em pleno Estádio Novelli Júnior, em Itu. Com um gol do veterano Viola, ainda no primeiro tempo, o Bahia venceu por 1 a 0, quebrou um tabu de mais de um ano sem vencer partidas fora longe de Salvador e ainda deixou a zona do rebaixamento na tabela. O Ituano, que havia empatado com o Ceará e perdido para o Náutico, nas últimas rodadas, ficou com 18 pontos, na 14.ª colocação. O Bahia, que vinha de quatro derrotas seguidas, se reabilitou na estréia do técnico Procópio Cardoso e subiu para o 16.º lugar, também com 18 pontos, mas com saldo negativo de cinco gols. A vitória baiana foi construída no primeiro tempo, quando Guaru cobrou falta na área e o experiente Viola, que marcou época em Corinthians, Santos, Palmeiras e Vasco, tocou para marcar. Depois disso, o Bahia se resumiu a defender com unhas e dentes o resultado, que levou o time a ter dois jogadores expulsos - Guaru e Reginaldo - e outros quatro suspensos pelo terceiro amarelo. O goleiro Emerson, com grandes defesas, foi considerado o herói do jogo. Na próxima rodada, o Ituano tenta reabilitação diante do União Barbarense, em Santa Bárbara, no sábado. No domingo, o Bahia recebe o Grêmio na Fonte Nova.