Viola não é mais atacante do Guarani Num clima de despedida, o atacante Viola compareceu ao Estádio Brinco de Ouro, nesta sexta-feira, onde pegou seu material de treinamento, limpou o armário e praticamente deu adeus ao clube. Seu contrato, de apenas três meses, acabou na quinta-feira e o clube já pensa em outros dois nomes para o Campeonato Brasileiro. Entre os cotados estava Robgol, ex-Santos, e que acaba de acertar com o Sport. Outro nome é Itamar, ex-Palmeiras e que está no futebol chinês. Os procuradores de Viola e os dirigentes do Guarani não chegaram num acordo para renovação contratual. Enquanto isso, continuam empurrando a situação com muita habilidade, num jogo de palavras e frases de efeito. Viola esteve quarta-feira na Itália participando de um jogo comemorativo em homenagem aos dez anos da morte do piloto Ayrton Senna. A diretoria nega que tenha autorizado a viagem, mas o atacante jura que todos sabiam do motivo de sua viagem. "Talvez eles tenham ficado bravos porque não consegui divulgar tanto o nome do clube. Mas falei até com Viviane Senna, irmão do Aryton, que mandou eu agradeceu a diretoria por ter me liberado", disse Viola, quase em tom de deboche. Ele também confirmou que estava pegando suas coisas, "mesmo porque futebol não é hobby de fim de semana". A decisão de sua renovação está nas mãos de Leila Rosa, a sua mulher, que já teve vários contatos com a diretoria. Viola quer participar da Série A, motivo pelo qual já recusou propostas tentadoras de dois clubes da Série B: Sport e Santo André. Sem Viola, o técnico Joel Santana promete armar um time mais agressivo para o jogo contra o São Caetano, domingo à tarde, no Brinco de Ouro. Mas a única mudança confirmada é a estréia do volante Careca, ex-Corinthians, no lugar de Sidney, que foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, na capital paranaense. O time será definido num treino técnico-tático marcado para este sábado pela manhã. A delegação retornou de Curitiba apenas à tarde e os jogadores foram dispensados.