Viola não vai continuar no Santos Viola não deverá mesmo permanecer na Vila Belmiro na próxima temporada e seu contrato está sendo rescindido. Já a comissão técnica está definida e o mistério acaba nesta sexta-feira pela manhã: o presidente Marcelo Teixeira vai apresentar os membros às 11 horas, em entrevista coletiva. Hoje, os nomes continuaram sendo mantidos em segredo, mas Cabralzinho deverá ser confirmado como treinador. Com a comissão técnica formada, os santistas começam a montagem do time. O centroavante Viola não terá seu contrato prorrogado e sua saída será antecipada, para que ele tenha possa acertar sua transferência para outro clube. Já Marcelinho Carioca recebeu proposta para renovar por seis meses, mas pretende um contrato com prazo maior. Sua situação está indefinida também por conta da batalha judicial entre ele o Corinthians e dos comentários de que pode estar retornando ao Parque São Jorge. Caso Marcelinho não permaneça, outro jogador renomado será contratado pela diretoria, que já tem uma lista pronta. Dela, constam atletas como Edílson e Vampeta, sendo que um deles pode ser envolvido numa transação com Robert. Isso, porém, ainda está sendo estudado e tudo depende de acerto com Marcelinho Carioca. E também da situação do próprio Robert, cujo contrato vence em fevereiro: ele pretende ter seu passe livre para negociar um contrato de empréstimo com o Santos.