Viola substitui Romário na decisão O atacante Romário, do Vasco, não está participando da decisão do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no Maracanã, por causa de uma contusão na panturrilha direita, da qual não está plenamente recuperado. Viola está jogando em seu lugar. Depois do ataque de torcedores do Flamengo ao ônibus vascaíno, na semana passada, seu itinerário foi modificado, evitando que os jogadores passassem à frente da torcida adversária. A medida foi eficiente e não houve confusão. O policiamento em volta do estádio foi reforçado e também não houve grandes confusões entre as torcidas. A tímida presença de torcedores, que até pouco antes da partida não lotavam o estádio, contribuiu para evitar as brigas. Esta é uma das finais entre Flamengo e Vasco que tem público mais reduzido. Houve uma polêmica antes da partida, porque o árbitro Léo Feldman, escalado por sorteio, exigiu que algumas câmeras da TV Globo fossem retiradas de campo. Ele ameaçava não realizar a partida.