Viola vai jogar no Galatasaray Viola vai tentar superar a péssima fase, vivida ano passado no Santos, atuando pelo Galatasaray, da Turquia. O pedido de registro e o novo contrato do jogador já foram enviados pelo clube turco e está no Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Centro do Rio. O grande problema para Viola é que a Federação Paulista de Futebol ainda não recebeu do Santos a rescisão contratual. Funcionários da entidade revelaram ainda que o jogador já está na Turquia, mas não tem condições jurídicas de atuar.