Viola vira dúvida no time do Guarani Uma unha encravada ameaça tirar o atacante Viola da partida entre Guarani e América-MG, quarta-feira, às 20h30, no Brinco de Ouro, pela segunda fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, na semana passada, foi justamente dele o gol de empate do time de Campinas . Viola não participou do treinamento desta segunda-feira. Ele realizou exercícios físicos localizados e tratamento no dedão do pé direito. Se ele não jogar, o técnico Joel Santana poderá optar por Ludemar ou Ricardo Lobo. Enquanto isso, o elenco do Guarani treinou em dois períodos nesta segunda-feira. Mas o time titular só deve ser definido no coletivo de terça. A única alteração certa é a entrada de Reinaldo no lugar de Loscri , que cumpre suspensão por ter sido expulso em Belo Horizonte.