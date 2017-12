Violência marca eleição no Vasco Agressões e discussões marcam as eleições para presidência do Vasco. Por volta das 17h45 desta terça-feira, Fernandão, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei e eterno opositor do atual presidente Eurico Miranda, que tenta a reeleição, foi agredido por integrantes de uma torcida organizada do clube e chegou a ficar com o nariz sangrando. ?Fui agredido covardemente. Era muita gente e não pude identificar as pessoas que me bateram", disse Fernandão. Ele se desentendeu antes com o jornalista Áureo Ameno, fato que desencadeou o tumulto. Euriquinho, filho mais velho de Eurico Miranda, também se envolveu na confusão. O assessor de Imprensa da presidência do Vasco, Ricardo Vasconcellos, tentou evitar o confronto, mas não obteve êxito. Além do confronto, outros bate-bocas ocorreram ao longo da votação, sempre envolvendo partidários de Eurico e correligionários do ídolo Roberto Dinamite, candidato da oposição. Até as 18 horas desta sexta-feira, cerca de 2 mil sócios do Vasco já haviam votado. E as pesquisas de boca-de-urna apontavam vantagem para Eurico, com uma diferença de 180 votos em relação a Dinamite. O craque Romário, do Fluminense, ligou para Eurico desejando sorte no pleito. O discurso de Eurico Miranda era em tom de vitória. ?Em nenhum momento me preocupei em fazer campanha. Sei o que os vascaínos querem?, afirmou o dirigente, alfinetando o adversário, que espalhou diversos cartazes pela cidade. ?O Vasco não admite interferência externa. Não é uma meia dúzia de pessoas que vai definir o destino do clube.? Já Roberto Dinamite procurava manter a confiança numa possível vitória. ?Conto com o voto silencioso. Muitas pessoas com papel do Eurico na mão vieram falar comigo revelando que tinham votado em mim.? Na tentativa de conseguir mais votos, o ex-jogador telefonou para os sócios do clube, pedindo o comparecimento em São Januário e, assim, tentar virar o placar. Na realidade, os sócios vascaínos estão elegendo a chapa vencedora, cada uma formada por 150 conselheiros. Em janeiro de 2004, este seleto grupo - 120 conselheiros da chapa que vencer, mais 30 da perdedora, além de 150 conselheiros natos -, vai escolher enfim o novo presidente.