Violência na abertura do Argentino River Plate e Newell?s Old Boys empataram, sem gols, neste domingo, na abertura do Campeonato Argentino. Antes da partida, duas pessoas ficaram feridas a bala após briga entre as torcidas. Um dos feridos foi identificado como Ariel Aguirre, de 24 anos, que foi atingido por um tiro no abdômen. Ele foi operado logo depois. O River, que teve a estréia do técnico chileno Manuel Pellegrini, foi superior, apesar de jogar boa parte da partida com dez jogadores por causa da expulsão do zagueiro Celso Ayala. Resultados da primeira rodada: Rosario Central 1 x 0 San Lorenzo 0 (sexta-feira), Estudiantes 1 x 1 Colón, Independiente 2 x 0 Lanús (ambos sábado), Unión 0 x 0 Banfield, Arsenal 1 x 0 Olimpo, River 0 x 0 Newell´s e Talleres 0 x 0 Gimnasia.