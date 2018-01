Violência pode parar futebol italiano O sindicato dos jogadores da Itália pretende interromper as competições oficiais no país. A entidade que representa os atletas está preocupada com as manifestações seguidas de violência contra seus associados e vê a interrupção dos torneios como única forma de protesto capaz de chamar a atenção das autoridades. A proposta já foi apresentada à Liga Profissional, que cuida dos interesses dos clubes. A situação preocupa há algum tempo e se tornou mais grave no fim de semana, depois que jogadores do Avellino (terceira divisão) foram agredidos por seus próprios torcedores. O descontrole chegou a tal ponto que uma bomba incendiária foi arremessada contra a casa do atleta Massimiliano Pisciotta, que ainda recebeu uma série de cartas anônimas com ameaças à família. Franco Carraro, presidente da Liga, não quer a paralisação dos campeonatos, mas exige do governo aplicação de leis rígidas para "punir vândalos". A resposta não satisfez aos atletas, que pedir medidas imediatas e eficazes.