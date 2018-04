Violência será monitorada na Itália Os próximos jogos das séries A e B do campeonato italiano de futebol serão monitorados por uma equipe de 30 pessoas, de forma a combater jogadas violentas que não são acompanhadas pelos árbitros. Esse grupo de pessoas irá analisar as imagens televisivas de todos os jogos da liga, e vão anotar tudo o que acontece dentro de campo, assim como nos vestiários e nas coletivas de imprensa. Assim, a Federação Italiana de Futebol quer utilizar as imagens para combater o comportamento violento de jogadores, técnicos e dirigentes. No entanto, eles não irão tomar a iniciativa de falar sobre jogadas violentas, apenas serão consultados se houver algum tipo de violência que escapou da visão do árbitro da partida. Essa medida oficializa uma prática que já vem sendo adotada na Itália. Já houve vários casos em que jogadores foram suspensos por comportamento violento após o uso de imagens televisivas.