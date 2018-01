Violência suspende jogo na Argentina Temendo novos conflitos entre torcedores, o governo da Província de Buenos Aires determinou a suspensão da partida entre o Racing e Rosário Central, marcada para esta terça-feira. A medida é conseqüência da onda de violência que tomou conta do futebol argentino, que só neste ano produziu três mortes e deixou dezenas de feridos. Autoridades do país confirmaram nesta terça-feira, a morte do torcedor Lucas Fernandez, de 22 anos. No sábado, ele foi atingido por um tiro na cabeça durante uma briga ao final da partida entre o Acasusso e o Ferrocarril Midland, equipes da 3ª Divisão. No domingo, uma batalha campal entre torcedores do Racing Club e do Independiente deixou o saldo de uma morte e dezenas de feridos e em janeiro, um torcedor do Boca Juniors foi assassinado ao término da partida contra o River Plate. O Ministério da Justiça da Província decidiu suspender a partida de hoje depois de receber informações sobre uma suposta vingança por parte dos torcedores do Independiente.