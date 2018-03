Virada fulminante põe Santos na ponta Graças a uma virada fulminante no final do primeiro tempo, o Santos ganhou do Coritiba por 3 a 2 neste domingo, em Curitiba (PR), e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, ao chegar a seis pontos, o mesmo do Botafogo, mas leva vantagem no saldo de gols (quatro a três). Os gols da partida foram de Márcio Egídio (Coritiba), Fabiano (dois) e Robinho (para o Santos) e Nascimento (Coritiba).