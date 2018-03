Vírus bloqueia venda de ingressos Um vírus de computador obrigou o comitê organizador da Copa do Mundo da Alemanha a fechar o sistema de venda de ingressos pela internet. O comitê informou nesta terça-feira que foi detectado um vírus que envia e-mail para torcedores dizendo que eles ganharam ingressos para a Copa de 2006. ?Não sabemos exatamente o que ocorre quando se abre o arquivo anexado ao e-mail , mas é certo que a finalidade é colocar em risco o sistema de venda?, declarou o porta-voz da entidade, Gerd Graus. O dirigente lembra que internauta deve ignorar mensagens eletrônicas que oferecem ingressos para a Copa e pediu que não sejam abertos os arquivos denominados "Ticket@fifa.De" e "Gewinn@fifa.De". O dirigente assegurou ainda que a confirmação da venda dos bilhetes é feita diretamente pelo comitê junto ao comprador, sem a necessidade de nenhum arquivo anexo. A primeira fase de venda de bilhetes pela internet registrou o cadastramento de mais de 5 milhões de pessoas. Ontem foi aberta a segunda fase. O comitê organizador recebe os pedidos e depois sorteia os ingressos entre os interessados. Até agora, 90% dos pedidos partiram de países da Europa, com clara predominância para a Alemanha, com 85% do total.