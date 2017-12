"Vírus misterioso" causa problemas na seleção da Croácia Desde que se instalou na cidade alemã de Bad Bruckenau, na semana passada, a seleção da Croácia, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, está enfrentando um problema inusitado com um "misterioso vírus" que vem afetando seus jogadores. Membros da comissão técnica informaram nesta quinta-feira que os médicos estão encontrando dificuldades para descobrir a causa das infecções, que já atingiram oito jogadores do elenco. Os infectados têm apresentado febre alta, dor da cabeça e ânsia de vômito. O zagueiro Darijo Srna foi o último a ser afetado. Os demais atletas do elenco com o "misterioso vírus" são: Dario Simic, Ivica Olic, Bosko Balaban, Dado Prso, Stjepan Tomas, Athony Seric y Joseph Didulica. A partida entre Brasil e Croácia acontecerá na próxima terça-feira. Os outros adversários da seleção brasileira no Mundial serão a Austrália e o Japão. A abertura da competição será nesta sexta-feira, com a partida entre Alemanha e Costa Rica.