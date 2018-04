Visado, Palmeiras não teme perder atletas até o fim da temporada

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou a ser visado pelos clubes do exterior. Entretanto, a diretoria demonstra muita tranquilidade e descarta a possibilidade de perder seus principais jogadores na atual janela de transferências. A tendência é que os principaisatletas sejam mantidos, mesmo em caso de boas propostas.

Como por exemplo, ocorreu com o atacante Dudu. Um clube chinês fez uma proposta pelo jogador, mas a diretoria decidiu segurá-lo. Nos bastidores, a diretoria admite que a ideia é fazer um “sacrifício” e recusar ofertas do exterior, mesmo sabendo que isso possa comprometer as finanças do clube. O pensamento é total na conquista do título do Campeonato Brasileiro.

Algo que ajuda nesta decisão da diretoria é o fato de muitos jogadores terem sido sondados recentemente, mas poucas propostas oficiais chegaram. E ao falar sobre negociação, o nome mais lembrando no clube é de Gabriel Jesus. O atacante está nos planos de Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester City e Manchester United, mas pouca coisa oficial chegou até a diretoria.

Existe a possibilidade do clube até acertar a venda ou deixar bem encaminhado um acerto com alguns dos clubes que querem o atacante, mas ele permaneceria no Palmeiras até o fim do ano ou o meio do ano que vem, caso o time confirme a vaga para a Libertadores de 2017.

Sobre a possibilidade de reforços chegarem, o técnico Cuca voltou a pedir publicamente e a diretoria tem monitorado o mercado, mas por enquanto, não tem nenhuma negociação próxima de ser concretizada.