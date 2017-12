"Visão" convenceu Zidane a voltar O craque Zinedine Zidane explicou de forma inusitada as razões pelas quais decidiu voltar a jogar pela seleção francesa. Em entrevista à revista France Football, o jogador do Real Madrid disse ter vivenciado uma experiência mística. Ele contou que, algumas semanas antes de anunciar a decisão de voltar, acordou assustado durante a madrugada com a visão de uma pessoa que teria vindo de muito longe e cuja identifidade e se recusa a fornecer. "O que aconteceu comigo de fato é uma experiência mística e me foge um pouco o entendimento. É inclusive irracional", declarou Zidane à revista. "Uma noite acordei repentinamente às três horas da madrugada e falei com alguém. Até meu último suspiro, não direi (com quem). É muito forte. Essa pessoa existe, e vem de muito longe". O jogador do Real Madrid afirma que nunca havia sentido nada parecido. "Tive uma espécie de revelação, e tive vontade de voltar às origens, ao meu início no futebol profissional, quando não era ninguém e estava tranqüilo aprendendo meu ofício", avaliou. Zidane admite que nesses últimos meses havia perdido parte do seu futebol. "É sério. Às vezes não me reconhecia", e por isso "quando digo que volto com os ´bleus´ (à seleção francesa) não é para acertar problemas pessoais, mas simplesmente por uma grande vontade de reviver o que conheci". O meia anunciou ainda que seus contatos com a imprensa serão reduzidos ao mínimo exigido pelo Real Madrid ou pela seleção francesa, assim como suas ações publicitárias. Zidane não prevê um limite de tempo para se aposentar da seleção francesa, e simplesmente afirma que tomará a decisão no final de sua carreira como atleta profissional. "Tenho contrato com o Real Madrid até 2007", adianta. De qualquer forma, o meia ressalta que caso a França se classifique para a Copa da Alemanha, ele disputará a competição pela terceira vez. E nega ainda ter retornado à seleção após ter recebido pressões por parte de patrocinadores e do próprio presidente francês, Jacques Chirac, como publicou parte da imprensa. Zidane garante que não impôs condições para voltar a defender a seleção francesa. Embora tenha ratificado a "importância de ter na equipe os melhores jogadores possíveis". "Isso passa pelo retorno de Claude Makelele, que é brilhante no Chelsea, e de Lilian Thuram, que segue sendo um zagueiro excepcional na Juventus". "Mas isso para mim não são condições, são evidências", comenta de forma irônica o meia do Real, que será o capitão da seleção de seu país no próximo dia 17 no amistoso contra Costa do Marfim.