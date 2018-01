Visita de Beckham causa furor no Japão Equipes de tevê transmitindo ao vivo, um esquema especial de segurança e mais de mil pessoas - a maioria mulheres - disputando um espaço para ter a chance de vê-lo passar, nem que fosse por um instante. Foi assim o cenário do desembarque de David Beckham e sua mulher, Victoria, no aeroporto internacional de Tóquio nesta quarta-feira. O casal ficará três dias no país e depois visitará Vietnã, Tailândia e Malásia até o dia 28. Beckham surgiu no saguão do aeroporto por volta das 15h30 (horário local). Algumas fãs estavam lá desde as primeiras horas da manhã. "Cheguei às 8h. Não consegui tirar uma foto, mas valeu a pena ter tido a chance de vê-lo de perto", disse a estudante Fumi Yokoyama. "É muito mais excitante ver o Beckham do que qualquer jogador japonês", disse Mari Kobayashi, que esperou três horas pelo craque inglês. Como efeito da transferência de Beckham para o Real Madrid, havia muita gente com a camisa do clube espanhol. O presidente Florentino Perez deve ter esfregado as mãos na Espanha. É a terceira vez que Beckham visita o Japão, sempre causando furor. Ano passado, durante a Copa do Mundo, sua presença no país - a Inglaterra ficou concentrada no Japão e disputou suas cinco partidas em estádio japoneses - provocou uma corrida de seus fãs aos cabelereiros para tingir e cortar o cabelo como ele. Depois do Mundial, a editora PHP lançou sua biografia em japonês e o resultado foi espantoso: 330 mil exemplares já foram vendidos. "É de longe a biografia mais vendida que tivemos", disse Koichi Matsumoto, porta-voz da editora. O próximo encontro de Beckham com os japoneses será no início de agosto, quando o Real Madrid chegará ao país para a segunda parte de sua pré-temporada pela Ásia. E aí terá sua camisa personalizada no time espanhol.