Visitantes dominam rodada da Série B1 A abertura da oitava rodada do Campeonato Paulista da Série B1 na noite desta sexta-feira foi marcada pelo sucesso dos times visitantes. Primavera e Ecus, jogando longe de sua torcida, venceram Linense e Tupã, respectivamente, por 1 a 0, e embolaram a classificação da quarta divisão. Com os resultados o Mauaense, que joga domingo contra o Capivariano, se manteve em primeiro, com 14 pontos. Linense, Ecus e Primavera vêm logo em seguida, com 13. Em Lins, o único gol do jogo foi marcado pelo atacante Pepê, de cabeça, aos 15 minutos de jogo. Em Tupã, em jogo de muito equilíbrio, Cassel deixou sua marca aos 33 minutos da etapa complementar. A rodada será completada domingo à tarde com dois jogos: Velo Clube x Batatais e Capivariano x Mauaense.