Visitantes se dão bem no início da 2.ª divisão do Paulista O Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 2007 começou neste sábado com grande desempenho dos times visitantes. Dos sete jogos realizados pela manhã e à tarde, cinco terminaram com vitória dos times que jogaram fora de casa. O destaque foi o Velo Clube que goleou o Boa Vista por 5 a 0, fora de casa, e já desponta como um dos favoritos no Grupo 3. Outro clube que goleou mesmo fora de seus domínios foi o São Vicente. O time do Litoral venceu o Taboão da Serra por 5 a 2, na Grande São Paulo. O Campinas também estreou com vitória ao derrotar o Capivariano por 2 a 0, em Capivari. O único mandante vitorioso foi o Joseense, que ganhou do União Suzano por 1 a 0, em São José do Campos. Outros resultados deste sábado: Guarujá 0 x 3 Elosport, Jabaquara 2 x 2 Pão de Açúcar, Ilha Solteira 0 x 2 Oeste Paulista e Presidente Prudente 0 x 0 Tupã.