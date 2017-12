Visitantes vencem na Série A-III A primeira rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista teve início neste final de semana, com oito jogos, sendo que dois deles disputados no sábado. O destaque da rodada foi a vitória do Noroeste. Apontado como um dos favoritos ao acesso e ao título desta competição, o time de Bauru foi a São Carlos enfrentar o Sãocarlense e venceu por 3 a 1 sem dificuldades. E vitória dos visitantes foi o que mais aconteceu nesta rodada inaugural. Ao todo, foram quatro triunfos dos times que jogaram fora de casa. Pelo Grupo 1, Mirassol e Noroeste são os líderes, com três pontos ganhos. As duas equipes venceram fora de casa por 3 a 1, contra Jaboticabal e Sãocarlense, respectivamente. Sertãozinho e Barretos, também com três pontos cada, ocupam a segunda posição. O lanterna do grupo é o XV de Jaú, que perdeu para o Sertãozinho, fora de casa, por 2 a 0. No Grupo 2, Osasco e Independente de Limeira. Ambas as equipes venceram fora de casa. O time de Limeira venceu o Mauaense, no sábado por 1 a 0 e o clube da Grande São Paulo venceu o Primavera, em Indaiatuba, por 2 a 0. Ainda no sábado, o Palmeiras-B empatou no Parque Antártica por 1 a 1 contra o Rio Claro, num grande jogo. O Primavera é o lanterna neste início de Série A-3. No fechamento desta rodada, o XV de Piracicaba venceu em casa o Guaratinguetá, por 2 a 1, em jogo válido pelo Grupo 2. Confira a rodada: Mauaense 0 x 1 Independente; Palmeiras-B 1 x 1 Rio Claro; Sãocarlense 1 x 3 Noroeste; Jaboticabal 1 x 3 Mirassol; Sertãozinho 2 x 0 XV de Jaú; Barretos 3 x 2 Inter de Bebedouro; Primavera 0 x 2 ECO e XV de Piracicaba 2 x 1 Guaratinguetá.