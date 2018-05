Vitinho sai mais cedo do treino e segue como dúvida no Internacional

Ainda não foi nesta sexta-feira que o técnico Celso Roth pôde respirar aliviado com o retorno de Vitinho ao time do Internacional. O atacante voltou a treinar, mas deixou a atividade mais cedo, mantendo a dúvida na comissão técnica às vésperas da partida contra o líder Palmeiras, domingo, no Allianz Parque.

Vitinho voltou aos trabalhos nesta sexta após ser liberado na quinta para viajar ao Rio de Janeiro, onde acompanhou julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em razão das confusões do último Gre-Nal.

Nesta sexta, ele treinou normalmente, sem reclamar de dores na coxa direita. O problema físico havia impedido sua participação na partida contra o Atlético-MG, na quarta, pela semifinal da Copa do Brasil - o time gaúcho foi eliminado da competição.

Seu retorno ajudaria a reanimar a equipe colorada, ainda abalada pela queda e preocupada com o risco de rebaixamento no Brasileirão. Mas, nesta sexta, ele deixou o treino mais cedo, mantendo certa incógnita sobre sua recuperação completa.

Foi por essa razão que o técnico Celso Roth decidiu manter o mistério no Inter. Ele definirá o time titular somente no treino deste sábado, que encerrará a preparação da equipe para o duelo em São Paulo. "[Vitinho] Voltará ao time, se tudo correr bem, com naturalidade no domingo. Mas vamos ver como vai reagir amanhã", disse o treinador.

Roth também adiou a escalação do meio-campo colorado, uma vez que ainda cogita escalar Anderson como titular. O jogador vem se destacando nas últimas partidas do time gaúcho.

"Vocês sabem que nós temos critérios de treinamento para avaliar como o jogador está, se está nos índices e se aproveita as oportunidades. O Anderson está fazendo isso, assim como outros. Existe a possibilidade, sim, de ele começar o jogo no fim de semana. Vamos avaliar", declarou o técnico.

Se Vitinho e Anderson forem confirmados na equipe titular, o Inter deve entrar em campo no domingo escalado com Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo, Rodrigo Dourado, Anderson (Alex), William e Eduardo Sasha; Vitinho (Aylon).