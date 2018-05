Vitinho deve desfalcar Inter por um mês após lesão muscular

Na sexta-feira, o Inter soltou comunicado para negar todas as especulações a respeito de contratações. O clube gaúcho, entretanto, claramente precisa se mexer para reforçar o ataque. Agora, são apenas quatro homens de frente disponíveis, sendo dois deles juniores. Neste sábado, o Inter informou que Vitinho, titular absoluto, vai ficar afastado dos gramados por um mês.

O jogador sofreu lesão muscular na coxa direita ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Passo Fundo, quinta-feira, no Beira-Rio, precisando ser substituído pouco antes do intervalo. Só nesta manhã, entretanto, o departamento médico do clube estipulou um prazo para o retorno: 30 dias.

A se confirmar essa previsão, Vitinho ficaria fora de seis partidas do Campeonato Gaúcho, incluindo o Gre-Nal, marcado para 6 de março. Pelo menos por enquanto, quem entra no time é o jovem Aylon, que no ano passado jogou emprestado no Paysandu e nesta temporada volta ao elenco colorado.

Além de Aylon, o técnico Argel Fucks conta com Eduardo Sasha, que também é titular, e com os jovens Bruno Baio e Yan Petter - este último, artilheiro do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Marquinhos e Andrigo também podem jogar no ataque.