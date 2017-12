Vitinho surpreende em pré-temporada e 'bagunça' lista do Palmeiras para o Paulista

Duas semanas de pré-temporada e um amistoso mexeram com o status do meia Vitinho no Palmeiras. O jogador de 18 anos, que teve pouco espaço no ano passado, virou a revelação deste começo de ano e faz o técnico Eduardo Baptista admitir que essas demonstrações causam uma boa indecisão na hora de definir a lista de inscrição dos 28 atletas para o Campeonato Paulista.

Nos jogos-treinos realizados até agora na Academia de Futebol, contra União Barbarense e Atibaia, Vitinho se destacou nos dois. No amistoso com a Chapecoense, sábado passado, foi o mesmo. O meia entrou no segundo tempo para em jogada individual, chutar no ângulo, deixar o placar em 2 a 2 na Arena Condá e comemorar com um abraço no treinador.

"A gente quer que ele cause esse 'incômodo', para buscar o espaço e ir atrás de escolher vaga no time, de demonstrar potencial", disse Baptista nesta sexta-feira. Novamente o jogador deve receber oportunidade de entrar em campo contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, último amistoso antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O crescimento de Vitinho vem nos dias que antecedem a finalização de lista de inscritos para o Estadual. A relação dos 28 jogadores deve ser finalizada até quinta-feira. Como são 31 componentes no elenco, três serão cortados e a tendência é que pelo apresentado até o momento, Vitinho esteja longe de correr risco de não ser convocado.

"Ele vem de uma pré-temporada muito boa, teve ótimas participações, jogou contra a Chapecoense, fez gol. É um menino que tem dado respostas boas", disse Baptista. Vitinho fez uma preparação especial para a temporada 2017, ao ganhar 8 kg com um trabalho de musculação e de suplementos alimentares.