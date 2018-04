Vitor Hugo comemora boa rodada do Palmeiras após 'secar' rivais

Os resultados dos jogos de domingo fizeram com que o Palmeiras conseguisse aumentar a vantagem na tabela do Campeonato Brasileiro. O time paulista viu a diferença para o segundo colocado aumentar em três pontos. Nesta segunda-feira, o zagueiro Vitor Hugo admitiu que ficou atento às partidas dos adversários para torcer contra.

Na mesma hora em que o Palmeiras vencia o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, o Corinthians empatava com o São Paulo por 1 a 1, ambos às 16h. Já às 18h30, o Grêmio visitou o Sport e perdeu por 4 a 2. Com os resultados, o Palmeiras chegou aos 32 pontos, contra 29 do Corinthians e 27 da equipe gaúcha.

"Não deu para secar nesse jogo (do Corinthians), mas no do Grêmio a gente secou. Do mesmo jeito que a gente é secado, temos que secar, né?", disse o zagueiro Vitor Hugo, logo após desembarcar no aeroporto de Congonhas, após a viagem para Porto Alegre.

Sempre mostrando bom humor, Vitor Hugo disse que mesmo quando foi atender aos torcedores no hotel, em Porto Alegre, não deixou de acompanhar a partida do Grêmio. "No hotel, depois do jantar, o pessoal pediu para tirar foto e eu estava vendo o jogo do Grêmio no celular. Perguntaram o que eu estava fazendo e eu avisei que estava secando. Os resultados favoreceram", comemorou o defensor.

O elenco do Palmeiras chegou em São Paulo por volta do meio-dia e ganhou folga. A reapresentação acontece somente na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol. Para a partida contra o Atlético-MG, domingo, o técnico Cuca já não poderá contar com o goleiro Fernando Prass e com o atacante Gabriel Jesus, que estão com a seleção brasileira olímpica.