Vitor Hugo comemora retorno de Arouca no Palmeiras: 'Ele é diferenciado' O retorno de Arouca é uma das novidades do Palmeiras para encarar o Goiás, domingo, às 11h, no Allianz Parque. O zagueiro Vitor Hugo disse que a volta do companheiro faz com que a equipe ganhe muito em marcação e que o volante consegue dar uma nova cara para a equipe alviverde.