Vitor Hugo compara alegria por convocação ao nascimento do filho

O palmeirense Vitor Hugo disse nesta quinta-feira ter vivido uma emoção inesquecível. O zagueiro do atual campeão brasileiro foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira no amistoso com a Colômbia, semana que vem, no Rio, e afirmou que a alegria pelo primeiro chamado na carreira é comparável ao vivido quando soube que seria pai pela primeira vez.

O defensor vibrou quando foi avisado da convocação, ainda durante o treino pela manhã desta quinta na Academia de Futebol. Conhecido pelo jeito espontâneo, Vitor Hugo pareceu não acreditar na novidade e depois, foi abraçado por alguns colegas. "Estou feliz demais. O jogo é só na outra quarta-feira, mas já estou com frio na barriga. Não deixaram nem eu tomar banho para poder vir dar esta entrevista", brincou.

Vitor Hugo disse que ao saber da convocação, ficou em dúvida em como poderia comemorar. "Eu estava pensando na minha reação. Foi praticamente a mesma de quando a minha esposa teve o Pietro. A gente se sente valorizado, teve o trabalho reconhecido. Vestir a camisa da seleção não tem preço. Todo moleque que joga bola sonha em representar o país. Não explicação o sentimento", disse.

O jogador do Palmeiras afirmou que considera o chamado um prêmio à trajetória vivida no Palmeiras, onde chegou em 2015, após deixar o América-MG. O zagueiro começou no clube como reserva, para depois se firmar titular absoluto tanto na conquista da Copa do Brasil, no mesmo ano, como no título do Brasileiro, em 2016.