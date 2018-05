Vitor Hugo culpa gramado e vento por empate do Palmeiras

O empate do Palmeiras por 2 a 2 com o River Plate-URU, na estreia da Libertadores na noite desta terça-feira, não foi comemorado pelos palmeirenses, embora tenham somado um ponto fora de casa. O zagueiro Vitor Hugo culpou o gramado e o vento pelas dificuldades da equipe alviverde em Maldonado.

"O vento estava atrapalhando e o gramado pegou muito e nos atrapalhou. Mas deu para ter uma ideia do que teremos no campeonato, e a Libertadores será difícil", disse o defensor, em entrevista à Fox Sports.

O atacante Gabriel Jesus, autor do segundo gol, alertou para a necessidade do time voltar a conversar sobre as falhas defensivas. "A gente controlou bem o jogo. Tomamos dois gols e precisamos conversar sobre isso", disse o jogador, que iniciou a partida no banco de reservas e na segunda etapa entrou no lugar de Erik.

Apesar do resultado e da lamentação pelos gols sofridos, o atacante fez questão de elogiar a vontade da equipe. "Estamos de parabéns pela dedicação. Difícil jogar fora do Brasil. Deixamos escapar a vitória, mas vamos voltar ao Brasil de cabeça erguida", assegurou.

O Palmeiras volta a jogar pela Libertadores dia 2 de março, contra o Rosário Central, em casa. A Conmebol ainda não confirmou o local da partida, mas a tendência é que seja no Allianz Parque. Já no Campeonato Paulista, o time alviverde atua no sábado, contra o Santos, também em casa, no reencontro com o rival pela primeira vez após a disputa da decisão da Copa do Brasil.