Vitor Hugo inocenta Tite pela dispensa Aos 21 anos, Vitor Hugo era só tristeza na noite de sexta-feira. Ele esperava que, depois de o Corinthians ter conquistado a Copa São Paulo de Juniores no início do ano, seu futuro fosse diferente no profissional. Mas o zagueiro estava na relação do sexteto que foi ?rebaixado? para o time que disputará a Copa Estado de São Paulo. Além dele, Piá, Adrianinho, Édson Araújo, Moreno e Régis Pitbull formam o grupo dos profissionais afastados que esperam algum clube interessado em seu futebol. "Não tem essa história de jogar a Copa Estado de São Paulo. Fomos mandados embora, mesmo. Estou decepcionado, mas sei que o fato de eu ter 50% do meu passe e a Hicks Muse mais 25% contou. O Corinthians tinha só 25% e não quis investir em mim. Mas tudo bem, a vida vai seguir", lamentou o zagueiro. Vitor Hugo conta em detalhes como foram as dispensas e as reações dos atletas. "Na quinta-feira, estávamos deixando o campo e fomos avisados que iríamos para uma reunião especial. Todos nós percebemos o que iria acontecer. Não durou nem 15 minutos", relembra. "O primeiro a falar foi o Tite. Ele disse que com ele todas as coisas eram abertas porque ele era um treinador honesto. Falou que não iria contar conosco. Depois foi o Paulo Angioni que nos disse que ficaríamos treinando com o time B. Mas ficou claro que a decisão não foi do Tite. Ele não conheceu profundamente o grupo para dizer que a gente não servia", acusa o zagueiro. Vitor Hugo diz que mal Angioni terminou de falar Édson Araújo não se conteve e pediu a palavra. "Ele falou assim: ?desculpa, seu Angioni. Mas uma coisa eu quero colocar. Não fui eu quem foi bater na porta do Corinthians pedindo para jogar. Fui procurado. Tenho o meu contrato até dezembro e vou cumpri-lo. Se tiver de jogar no time B, tudo bem. Mas não se esqueça que foi o Corinthians que foi atrás de mim?." Depois, chegou a vez de Régis Pitbull. "Ele estava emocionado. Falou: ?poxa, pensei que teria tempo de dar a volta por cima. Gosto muito do Corinthians. Queria ter essa chance. Não é fácil aceitar essa dispensa?." Vitor Hugo disse que o clima ficou tenso quando Piá se levantou. "Todos pensaram que ele iria falar, se despedir. Mas ele olhou para nós e disse: ?Já ouvimos que fomos dispensados. Vamos embora daqui?. O Piá falou e não se despediu do Angioni ou do Tite. A reunião estava acabada." Vitor Hugo recebia R$ 2 mil mensais. E diz que já sabe qual será a sua primeira providência: "Estou sem empresário. Vou achar um. No futebol brasileiro só com empresário para ganhar espaço. Aprendi isso do pior jeito: sendo dispensado do Corinthians sem ter a chance que merecia." A diretoria do clube avisou aos jogadores dispensados que daria na segunda-feira a programação do time B. Mas não há interesse por parte de nenhum deles. "Todos nós queremos é arrumar outra equipe. O mais rápido possível. E mostrar que poderíamos ter ficado no Corinthians", desabafou Adrianinho.