Vitor Hugo marca de bicicleta e dá vitória ao Palmeiras

Se um gol de bicicleta já é algo raro de se ver, o autor sendo um zagueiro parece algo quase impossível. Foi justamente o que aconteceu e graças a esse diferente lance protagonizado por Vitor Hugo, o Palmeiras derrotou o São Bernardo por 1 a 0, no estádio Primeiro de Maio, e garantiu mais uma vitória no Campeonato Paulista e a confiança renovada para o clássico com o São Paulo na quarta-feira.

O gol, aliás, foi o grande momento da partida, que teve poucos lances empolgantes. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e poucas chances de gol. O São Bernardo armou uma linha com três volantes que praticamente impediram o Palmeiras de criar boas jogadas. Robinho foi quem mais sentiu a boa marcação e praticamente não tocou na bola.

Sem muita opção, restou ao time de Oswaldo de Oliveira cair pelas pontas e tentar surpreender com cruzamentos para a área. Rafael Marques chegou a ter uma boa chance de cabeça e mandou para fora.

Com o passar do tempo, o Alviverde conseguiu equilibrar o jogo e passou a ter mais a bola em seu campo de ataque. O problema, então, passou a ser conseguir chegar ao gol do São Bernardo, ainda mais com a organização tática bastante confusa, onde só ficava claro que Rafael Marques caia pela esquerda, Dudu na direita e Cristaldo ficava mais à frente, centralizado.

Em determinados momentos ficava claro o distanciamento entre os setores do campo. Os jogadores pouco se movimentavam e facilitavam a marcação. Para complicar ainda mais, o time palmeirense não chutava de longa distância e insistia em tentar entrar na área através de toques rápidos, que não surtiram efeito.

Fernando Prass foi um mero espectador enquanto o goleiro Daniel também não teve tanto trabalho. No segundo tempo, a partida teve reinício de forma bem parecida. O Alviverde continuou no ataque, de forma desorganizada e era preciso algo diferente para mudar o cenário da partida. E aconteceu aos 9.

Após cobrança de escanteio, Rafael Marques desviou de cabeça, Daniel defendeu e no rebote, Vitor Hugo acertou um lindo chute de bicicleta e abriu o placar em grande estilo.

Como esperado, o gol mudou o ritmo da partida, pelo menos por alguns minutos. Aqueles dois times sonolentos saíram de campo e entraram adversários dispostos a lutar pelo resultado. O Palmeiras passou a ter mais organização do meio para frente e o São Bernardo partiu com tudo para o ataque, deixando a partida aberta.

A empolgação em chegar ao gol, entretanto, fez com que os erros de passes aumentassem ainda mais, o que evitou chances claras de gol para os dois lados. Com o passar do tempo, as duas equipes diminuíram o ímpeto e pareciam estar satisfeitos com o resultado.

FORÇA MÁXIMA

Dudu e Arouca entraram em campo pendurados com dois cartões amarelos e conseguiram escapar de nova punição. Assim, os dois podem jogar o clássico com o São Paulo. Tobio e Allione, que não atuaram neste domingo por dores musculares, também devem se recuperar e ficam a disposição de Oswaldo de Oliveira.