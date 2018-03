Vitor Hugo pede desculpas por cotovelada em jogador do Corinthians

O zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras, publicou nesta quinta-feira em rede social um vídeo para se desculpar da cotovelada dada no rosto de Pablo, do Corinthians, no clássico de quarta, pelo Campeonato Paulista, em Itaquera. O defensor contou não ter conseguido dormir por estar arrependido com o lance e admitiu que conduta imprópria.

"Quero pedir desculpa publicamente a ele, a todos os familiares, torcedores que gostam de um futebol bonito, um jogo limpo, e não mereciam ver isso. Espero que vocês possam me perdoar", disse o jogador. O lance foi no segundo tempo da derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o rival. Apesar da jogada ter sido assinalada como falta, o zagueiro não recebeu cartão amarelo.

Rival não é inimigo! Uma publicação compartilhada por Vitor Hugo (@vh.oficial) em Fev 23, 2017 às 10:58 PST

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vitor Hugo disse ter conversado com Pablo ainda no estádio, logo depois da cotovelada. "Já falei com você pessoalmente, peguei na sua mão, te abracei. Você sabe que é coisa do futebol. Vamos seguir e evitar que essas situações aconteçam", disse o palmeirense.