Vitor Hugo pode entrar para a história do Palmeiras. Saiba como

Em sua primeira temporada no Palmeiras, o zagueiro Vitor Hugo já pode entrar na história do clube. Curiosamente não pelos desarmes, sua função principal, mas sim pelos gols que está fazendo. Os seis tentos anotados em 2015 já o colocam na lista dos zagueiros-artilheiros do Palmeiras em uma mesma temporada.

O zagueiro igualou o feito de Luís Pereira (1974 e 1981), Polozi (1979), Cléber (1994), Júnior Baiano (1998), Roque Júnior (1998), Alexandre (2002), Nen (2004) e Vilson (2013) – o líder desta lista é Loschiavo, que fez 11 gols em 1923 (veja lista abaixo). Na vitória contra o Grêmio, por exemplo, ele abriu o placar que terminou 3 a 2 no Pacaembu.

“Fazer gols é sempre importante. É uma lista bacana e cheia de nomes de caras consagrados e de ídolos. É bom fazer parte desta lista em minha primeira temporada em um clube grande. Em todos os clubes por onde passei, eu fiz gols, mas nunca havia feito tantos. O Palmeiras está me fazendo bem”, disse o zagueiro ao site do clube.

Vitor Hugo é um dos destaques do Palmeiras na temporada. Em setembro, o clube adquiriu do Tombense-MG 50% dos direitos econômicos do jogador por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões). O novo acordo com o camisa 31 será válido por cinco temporadas. “É um sonho assinar um vínculo longo com uma equipe tão gigante como o Palmeiras. Farei de tudo para conquistar títulos nos próximos anos”, disse o camisa 31.

Titular absotulo do técnico Marcelo Oliveira, Vitor Hugo já sabe como o Palmeiras tem de atuar na quarta-feira, contra o Internacional, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Em sua opinião, a equipe tem de ser ofensiva e usar o ataque, seu ponto forte para facilitar o jogo de volta das quartas de final. O Palmeiras tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 48 gols.

“O gol fora de casa conta muito. Se usarmos nosso ponto forte no Brasileiro, o ataque, também na Copa do Brasil, podemos facilitar a volta”, afirmou o zagueiro em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol.

LISTA DOS ZAGUEIROS-ARTILHEIROS DO PALMEIRAS

11 gols

Loschiavo (1923)

10 gols

Loschiavo (1925)

Júnior Baiano (1999)

9 gols

Daniel (2005)

8 gols

Cléber (1996)

7 gols

Cláudio (1996)

6 gols

Luís Pereira (1974)

Polozi (1979)

Luís Pereira (1981)

Cléber (1994)

Júnior Baiano (1998)

Roque Júnior (1998)

Alexandre (2002)

Nen (2004)

Vilson (2013)

Vitor Hugo (2015)

5 gols

Bianco (1916)

Bianco (1927)

Luís Pereira (1971)

Luís Pereira (1972)

Toninho Cecílio (1991)

Toninho Cecílio (1992)

Edinho Baiano (1992)

Roque Júnior (1999)

Leonardo (2001)

Daniel (2003)

Henrique (2012)

Henrique (2013)