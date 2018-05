Vitor Hugo reclama da pressão de ‘time grande’ no elenco do Palmeiras

O zagueiro Vitor Hugo, que sempre esbanja bom humor durante as entrevistas, mostrou uma postura mais séria e preocupada durante entrevista coletiva nesta terça-feira, na Academia de Futebol. O defensor mostra preocupação com a pressão em cima da equipe e também pelas críticas contra a defesa.

“Nosso time sempre trabalha sob pressão. Se a gente perder para o XV, vai ser: ‘Nossa, o Palmeiras perdeu!”. Se a gente ganhar, vão falar que é obrigação. O peso da derrota é muito maior do que da vitória. Quando a gente ganha de times pequenos, dizem que é obrigação, mas porque obrigação? Eles têm 11 jogadores também”, reclamou o defensor, pedindo igualdade na análise dos resultados.

O jogador também mostra estar incomodado com as sucessivas críticas sobre a defesa do Palmeiras. Para Vitor Hugo, o time levar gols não pode ser culpa apenas dos zagueiros.

“Me sinto cobrado e incomodado. Não adianta receber elogios e o sistema defensivo receber críticas. Todo jogo é paulada e a gente acaba cansando disso. Quando toma gols, não é só o sistema defensivo. Costumam dizer “vacilos da defesa”, mas não é assim. Quando faz o gol, não é só o atacante, começa lá com o goleiro. Fico muito incomodado quando falam que o sistema defensivo não foi bem”, desabafou.

Crítico, Vitor Hugo também protestou sobre a pressão existente em cima do trabalho do técnico Marcelo Oliveira. “Essa coisa do professor estar balançando incomoda um pouco porque a gente está com ele. Ele está fazendo um bom trabalho e temos que confiar nele”.