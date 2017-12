Vitor Júnior nega ser substituto de Zé Roberto no Santos

Logo na sua apresentação oficial no Santos, o meia-atacante Vitor Júnior descartou nesta segunda-feira que será o substituto do veterano Zé Roberto, que acertou o retorno ao alemão Bayern de Munique. O recém-contratado foi campeão do Pernambucano pelo Sport e considerado o melhor atleta do Estadual. "Será difícil fazer o que o Zé Roberto fez. O Zé é um e o Vitor Júnior é outro. Sou um meia habilidoso, chego com facilidade na área e coloco os companheiros na cara do gol", disse o atleta de 20 anos, que diz acreditar que fará sucesso na Vila Belmiro. "Não há porque chegar acanhado, chego sabendo que tenho qualidade. Se o [Vanderlei] Luxemburgo enxergou alguma coisa em mim é porque alguma coisa eu tenho. O clube também apostou em mim e vou fazer de tudo para dar conta do recado", acrescentou. Além do Sport, Vitor Júnior também acumula no currículo passagens pelo Internacional e pelo Cruzeiro. Segundo o atleta, o time de Porto Alegre o dispensou por causa da sua baixa estatura - ele mede 1,67 m. "Na passagem pelo Sul, entendo que houve preconceito deles diante de jogadores pequenos. Fui bem no Cruzeiro, ganhei título na Croácia [defendeu o Dínamo Zagreb] e fiz um bom campeonato pernambucano no Sport. Estou aqui no Santos para provar o meu potencial. Ganhei o apelido de Ronaldinho canhoto. Não sei se é muito pelo futebol, mas sim pela fisionomia", comentou. Vítor Júnior chamou a atenção de Luxemburgo na estréia no Campeonato Brasileiro, quando o Sport venceu o Santos por 4 a 1. A equipe da Baixada Santista adquiriu 50% dos direitos federativos do meia-atacante, que assinou contrato de dois anos.