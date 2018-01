Vítor vai reforçar a Inter de Limeira O lateral-direito Vítor é o novo reforço da Inter de Limeira para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-1. Ex-Botafogo-RJ, sua contratação foi confirmada pelo presidente Richard Drago. Ele deve se apresentar ainda nesta terça-feira. O jogador chega a Limeira a pedido do técnico Sérgio Ramirez, que pretende acabar com os problemas no setor, já que o atual titular, Marco Antônio, não vem agradando nem a comissão técnica muito menos os dirigentes do clube. Com passagens por Corinthians, Cruzeiro, Vasco da Gama e Botafogo-RJ, o lateral Vítor foi revelado pelo São Paulo no começo da década de 90, onde ganhou vários títulos no time que era dirigido por Telê Santana. Depois disso, só não foi campeão no Botafogo-RJ. Animada com o empate com o São Paulo, em 2 a 2, a Inter buscará sua primeira vitória dentro do Paulistão contra o Mogi Mirim, domingo, em Mogi.