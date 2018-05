Vitória abre 2 a 0, mas cede empate ao Atlético-PR em Salvador

SALVADOR - Ainda não foi desta vez que o Vitória obteve o seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro baiano, que vem de uma série de derrotas e da eliminação na Copa do Brasil, só conseguiu empatar por 2 a 2 com o Atlético Paranaense, neste domingo, no estádio de Pituaçu, em Salvador, em partida válida pela segunda rodada da competição.

Os gols foram marcados por Dinei e José Welison, para o Vitória, ambos no primeiro tempo, e por Mosquito e Marcelo, do Atlético, na segunda etapa da partida, disputada em um dia chuvoso e com baixa participação de público no estádio.

O Vitória começou o jogo com domínio de campo e aos 11 minutos, aproveitando um erro de saída de bola de Cleberson, marcou com Dinei. A partir de então, caiu de produção, mas se refez momentos depois e voltou a apertar na marcação. Aos 37 minutos, José Welison ficou com a sobra na entrada da área e chutou de longe, sem chance de defesa, ampliando a vantagem para a equipe da casa.

Até o intervalo, os atleticanos insistiam no ataque. Mas sem muita eficiência e com poucas ameaças ao gol de Wilson, o Vitória seguia superior em campo.

No segundo tempo, porém, após mudanças em ambas as equipes, o time visitante passou a pressionar um pouco mais, buscando o gol. Até que aos 33 minutos Mosquito recebeu de Natanael e desviou de cabeça, com precisão, diminuindo a vantagem dos baianos.

A equipe paranaense passou a dominar a partida e pouco tempo depois, aos 37 minutos, Marcelo deixou tudo igual em uma bela cabeçada de dentro da área. O Vitória ainda ensaiou uma reação, mas não conseguiu, complicando a situação do seu técnico, Ney Franco.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 x 2 ATLÉTICO-PR

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Dão, Luiz Gustavo e Euller; Marcelo, José Welison, Cáceres e Caio (William Henrique); Marquinhos e Dinei. Técnico: Ney Franco.

ATLÉTICO-PR - Santos; Sueliton, Drausio, Cleberson e Natanael; Deivid, João Paulo, Paulinho Dias e Marcos Guilherme; Marcelo e Ederson. Técnico: Miguel Angel Portugal.

GOLS - Dinei, aos 11, e José Welison, aos 37 minutos do primeiro tempo; Mosquito, aos 33, e Marcelo, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dão (Vitória); Drausio (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (Fifa/AL).

RENDA - R$ 24.440,00.

PÚBLICO - 4.953 pagantes.

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).