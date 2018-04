Vitória abre as oitavas de final da Copa Sul-Americana

Depois de ganhar dois jogos seguidos no Brasileirão, contra os líderes Palmeiras e Internacional, o Vitória se volta agora para a Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o time baiano abre as oitavas de final da competição, ao enfrentar o River Plate (Uruguai), a partir das 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

A ordem no Vitória é aproveitar o bom momento no Brasileirão para manter o embalo na Copa Sul-Americana. Mas o técnico Vágner Mancini admitiu pouco conhecer sobre o adversário desta terça-feira, o uruguaio River Plate. "Temos alguns informantes lá (no Uruguai), acompanhando o time", revelou o comandante do clube baiano.

Na primeira fase da Copa Sul-Americana, o Vitória passou pelo Coritiba. Agora, o desafio será internacional, com jogo de volta marcado para o dia 30 de setembro, no Estádio Barradão, em Salvador. O otimismo no clube é grande, mas, para conseguir a classificação, todos sabem da importância do resultado desta terça-feira.

Diante do River Plate, o time do Vitória será praticamente o mesmo que conseguiu os triunfos sobre Palmeiras e Internacional. A exceção é o meia Ramon Menezes, que não foi inscrito para a Copa Sul-Americana. Em seu lugar, o técnico Vágner Mancini deve optar pela entrada do volante Magal, o que também ajuda a reforçar a marcação no meio-de-campo.

Do lado do River Plate, que chegou às oitavas de final da Copa Sul-Americana após passar por um conturbado confronto com o Blooming (Bolívia), o técnico Juan Ramón Carrasco não tem nenhum problema de contusão ou suspensão. Assim, poderá escalar força máxima para encarar o Vitória nesta terça-feira no Estádio Centenário.