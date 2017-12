Vitória adia partida para o dia 9 de junho O Vitória conseguiu adiar o jogo que faria na quarta-feira (26) contra o Flamengo no Estádio Rei Pelé em Maceió pela Copa do Brasil. Insatisfeito pelo fato de ter perdido o mando de campo, o clube baiano entrou com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que foi acatado nesta segunda-feira à noite pelo auditor Paulo Salomão. Com isso o jogo foi transferido para o dia 9 de junho, o que deve atrasar a conclusão da Copa do Brasil. Somente na quinta-feira o Tribunal Pleno do STJD julgará o mérito da ação analisando se o Vitória merece ou não ser punido com a perda do mando de campo determinada em julgamento anterior do Tribunal Esportivo da CBF por um incidente ocorrido no jogo do clube baiano com o Internacional no Barradão, quando um torcedor atirou uma garrafa plástica de água mineral no campo.