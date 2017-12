Vitória ajudará técnico interino do Bahia Uma vitória do Bahia diante do Internacional neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, certamente garantirá a continuação no posto do técnico interino Marcelo Chamusca, que estreou na rodada passada vencendo o Fortaleza por 1 a 0, resultado que livrou o time baiano das últimas colocações. Com esse objetivo, Chamusca armou um Bahia mais ofensivo, escalando dois volantes que sabem sair jogando, Otacílio e Jair. Para completar o setor Chamusca já definiu Danilo mas está em dúvida em relação à meia esquerda, onde Possato e Luiz Alberto disputam a vaga. Possato é o titular mas deixou o último treino sentindo dores no joelho direito. Nesse mesmo coletivo, Luiz Alberto fez três gols. Na defesa Valdomiro ocupará a vaga do zagueiro Luiz Fernando que não vinha atuando bem.